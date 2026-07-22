Incidente sulla 131 Dcn Ambulanza bloccata con il paziente a bordo 

Non solo l’incidente mortale di Budoni. Nella notte scorsa altre due persone sono rimaste ferite in un sinistro dall’esito piuttosto singolare lungo la statale 131 dcn dove il conducente di un’Audi 3 su cui viaggiava una coppia di Orani ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il guardrail centrale e fermando la sua corsa di traverso tra le due carreggiate. L’impatto si è verificato all’altezza del chilometro 67 in direzione di Nuoro, nel tratto tra il bivio di Lula e quello di Orune. Subito dopo l’impatto a soccorrere gli occupanti dell’Audi sono stati i sanitari di un’ambulanza che proprio in quel momento era diretta a sirene spiegate in ospedale a Nuoro con un altro paziente a bordo.

Scattato l’allarme l’equipaggio del 118 ha dovuto occuparsi non solo del proprio paziente che trasportava al San Francesco, ma di dare assistenza anche ai feriti dell’altra auto sino all’arrivo dei colleghi. «Anche successivamente le cure si sono prolungate, il mezzo non ha potuto proseguire la corsa verso il San Francesco, in attesa che i vigili del fuoco potessero liberare la carreggiata ostruita dal mezzo incidentato. Un’attesa che complessivamente ha ritardato di quasi un’ora l’arrivo all’ospedale. La coppia di Orani è stata trasportata in codice giallo al San Francesco di Nuoro, così come l’altro paziente a bordo della prima ambulanza è arrivato senza aggravamento delle sue condizioni. Sul posto la Polstrada.

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