Incidente sulla 131, code e traffico in tilt 

Traffico nel caos ieri mattina sulla 131, direzione Cagliari, in territorio di Sestu e non lontano da un cantiere stradale, per un incidente avvenuto al chilometro 12,400, all'altezza dello svincolo per San Sperate, Sestu e Macchiareddu. Un’auto si è ribaltata e il conducente è rimasto ferito in maniera non grave. L’Anas ha dovuto però chiudere le due carreggiate per consentire i soccorsi, deviando il traffico sulla complanare. Inevitabili le ripercussioni con lunghissime code in ingresso al capoluogo.

