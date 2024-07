Incidente sulla 130, tre feriti gravissimi 

Sei feriti di cui uno in coma e due in gravi condizioni: è il pesante bilancio dell’incidente avvenuto ieri, intorno alle 2, sulla Strada statale 130 in territorio di Elmas. Due le macchine coinvolte, una Bmw 525D guidata dal 52enne Gianluca Aramu, meccanico di Elmas, e una Fiat 500X al bordo della quale viaggiavano cinque giovani ragazzi tra i 19 e 34 anni Simone Rossi, Antonio Virgilio Littera, Luca Zoncheddu e Daniel Stara di Assemini e il ventenne di Decimomannu.

Aramu è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione al Brotzu: intubato, sedato, le sue condizioni sono gravissime. Zoncheddu (34 anni) e Palmas (20 anni) sono stati trasportati al Policlinico in gravi condizioni: uno ricoverato è in rianimazione, l’altro in ortopedia. Gli altri feriti, lievi, sono stati trasferiti al Santissima Trinità dove sono rimasti ricoverati in osservazione.

Il fatto

Lo scontro è accaduto all'incrocio, in direzione Cagliari, dove la Statale si interseca con la Provinciale 8 in direzione Sestu e con via Sestu verso Elmas. La Fiat nera, nella quale si trovavano i 5 giovani, si è ribaltata finendo in un giardino privato, mentre la Bmw grigia è andata a sbattere contro il guardrail finendo completamente distrutta.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre Aramu dalle lamiere. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri di Cagliari-Sant’Avendrace, il Radiomobile e sei ambulanze.

Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, Aramu era partito da Cagliari e stava tornando a casa a Elmas. stava sopraggiungendo da Cagliari diretto a Elmas. Quando si è immesso nella Statale pare non abbia rispettato lo stop proprio mentre sopraggiungeva l’altra auto diretta in direzione Cagliari.

I feriti

Il più grave tra le vittime del sinistro è Aramu, titolare della ditta Autoservice con sede in viale La Plaia a Cagliari: «Gianluca sta lottando tra la vita e la morte - racconta l’amico Andrea Argiolas, 48 anni - e in questo momento gli sono vicino col pensiero». Preoccupato anche Fabio Steri, 31 anni: «Un grande lavoratore, un meccanico Doc, è stato un bravo maestro per me. Vive per il suo lavoro, per sua madre Paoletta e per il suo cane. Spero si riprenda quanto prima».

Le reazioni

«Sono molto preoccupato – dice Mario Puddu (sindaco di Assemini) e anche esausto per questo stallo sui lavori della 130. Oggi a Elmas, ieri a Decimo, ma sono tutti essere umani che rischiano la vita tutti i giorni. C'è forse qualcosa di più importante della sicurezza dei nostri concittadini?».

«Non voglio far polemica in questo momento di grande apprensione - commenta la sindaca decimese Monica Cadeddu - ma la necessità di risolvere il problema sicurezza degli svincoli della 130, non c’è ulteriore tempo da perdere. Ancora una volta mi appello alla governatrice Alessandrae Todde affinché incontri i sindaci interessati e si lavori per trovare soluzioni immediate».

Chiude la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù: «È fondamentale che tutti gli enti interessati si incontrino per valutare definitivamente il progetto e facciano tutto ciò che è in loro potere per risolvere la criticità degli accessi nel tratto di Elmas».

