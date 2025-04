Incidente sulla 130, traffico rallentato 

Cinque mezzi coinvolti, tra cui un camion, un’auto in parte è andata a finire dopo l’urto sopra un’altra vettura: incidente per fortuna senza feriti gravi, solo lievi contusioni, ieri pomeriggio lungo la Statale 130, all’altezza del primo semaforo per Assemini percorrendo la strada in direzione di Iglesias.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Assemini, i carabinieri, tre ambulanze dei volontari del 118 che hanno effettuato i rilievi, cercato di evitare ingorghi e soccorso i feriti.

Il traffico è stato rallentato per due ore, il tempo necessario per recuperare le vetture incidentate e di mettere in sicurezza la sede stradale. Non è stato necessario accompagnare i feriti in ospedale: quelli che hanno avuto pesanti danni alle vetture hanno aspettato familiari e amici che li riportassero a casa. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente attorno alle 20. (sa. sa.)

