Incidente sulla 130: traffico in tilt e due feriti lievi 

Assemini nel caos ieri mattina a seguito di un incidente avvenuto sulla SS 130, direzione Cagliari. Erano circa le 8, orario di punta per i pendolari che percorrono quotidianamente la statale, quando il tratto compreso tra il semaforo di via Piave e quello di via Sardegna è restato bloccato. Due auto e un furgoncino sono rimasti coinvolti in uno scontro dal bilancio non grave: due i feriti in codice giallo e illeso il conducente del veicolo che ha subito il ribaltamento.

Poco più di un chilometro di strada a doppia corsia, separata dall’opposto senso di marcia con un guardrail e priva di corsia di emergenza. A circa metà percorso si incappa in un incrocio a raso che da via Tevere consente l’immissione nella 130 direzione Cagliari. Proprio in prossimità di quell’incrocio è avvenuto l’incidente di ieri. Tanti i cartellini timbrati in ritardo per via dei rallentamenti sul traffico veicolare, dovuti al fatto che i veicoli hanno dovuto deviare in via Piave, causando forti rallentamenti e lunghe code in tutto il paese. Per raggiungere il capoluogo le uniche due possibilità erano quelle di attraversare Assemini immettendosi nella statale al semaforo successivo o prendendo la via Assemini in direzione Elmas. Inevitabili i disagi creati alla viabilità cittadina, non pronta ad accogliere una tale affluenza di auto, pullman e mezzi pesanti. La prontezza dell’intervento dell’Anas, delle forze dell’ordine e del 118 hanno di ripristinare in tempi rapidi la viabilità. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 10.

RIPRODUZIONE RISERVATA