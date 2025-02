Incidente sulla 126, quattro feriti e traffico in tilt 

Un impatto violentissimo. Due auto si sono scontrate frontalmente coinvolgendo anche un altro mezzo sulla Statale 126. Ieri quattro persone sono rimaste ferite ma in passato quel tratto è stato teatro anche di incidenti mortali.

Lo scontro è avvenuto ieri mattina all’ingresso di San Nicolò d’Arcidano: urto frontale, poi una terza auto che stava sopraggiungendo è finita su una delle utilitarie coinvolte. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che hanno estratto uno dei conducenti dall’abitacolo. Subito tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e dei volontari della Flema soccorso di Arcidano: due sono stati accompagnati in codice giallo all’ospedale di San Gavino, gli altri due invece sono stati trasferiti al San Martino per accertamenti. L’incidente di ieri è l’ennesimo che si verifica sulla Statale 126 che da Marrubiu passando per Terralba, Arcidano, Guspini arriva fino al Sulcis. Una delle arterie più pericolose con numerosi incroci a raso che tagliano lunghi rettilinei che spesso invitano alla velocità, inoltre in diversi tratti la segnaletica è carente. Già in passato sia gli amministratori dell’Oristanese che quelli del Medio Campidano hanno sollecitato l’Anas per una maggiore sicurezza su quella strada. ( v.p. )

