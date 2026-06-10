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11 giugno 2026 alle 00:29

Incidente sul lavoro, sotto sequestro il cantiere dell’asilo 

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L’incidente in cui è rimasto ferito un operaio egiziano ha acceso i riflettori della Procura di Lanusei sul cantiere per la costruzione del polo dell’infanzia di Santa Maria Navarrese. Il magistrato inquirente ha disposto il sequestro di una parte dell’area, iscrivendo la notizia di reato su un Modello 21 e avviando di fatto un’indagine preliminare. Fonti della Procura confermano che il sequestro è giustificato dall’infortunio dell’operaio e necessario per la verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere. Finanziata con un 1,6 milioni di euro di fondi Pnrr, la costruzione del caseggiato è ancora in alto mare rispetto al cronoprogramma indicato su un totem all’esterno dell’area recintata.

L’inizio dei lavori risale al 20 novembre 2023, con la conclusione fissata per l’11 maggio 2025. I tempi si sono dilatati, ma l’impresa ha beneficiato di una proroga tecnica. Allo stato dell’arte, la struttura appare ben lontana dal completamento.

Al netto di ciò, ora la Procura, che ha delegato i carabinieri della compagnia di Lanusei all’affissione dei cartelli di sequestro, vuole accertare se in cantiere siano state rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto l’operaio è accaduto la scorsa settimana. Il giovane è caduto dal tetto e nell’impatto con il suolo ha riportato diverse fratture. Terminate le operazioni di soccorso, in cantiere si è presentato il personale dell’Arma, a supporto degli ispettori dello Spresal dell’Asl Ogliastra dai quali la Procura attende una relazione dettagliata. (ro. se.)

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