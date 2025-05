Incidente sul lavoro, nuovo sopralluogo 

Un incidente sul lavoro ancora tutto da chiarire. Gli inquirenti sono tornati anche ieri mattina nell’azienda della Sepi Formaggi per cercare di raccogliere gli elementi necessari a fare luce su quella caduta dal montacarichi costata la vita a Antonio Meloni, 75 anni di Terralba. L’inchiesta per omicidio colposo va avanti, è stata disposta l’autopsia.

L’incidente

Ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale sono arrivati nel caseificio che si affaccia sulla Statale 131 insieme al titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Marco De Crescenzo. Un nuovo e accurato sopralluogo per cercare di chiarire la dinamica del misterioso incidente. Secondo quanto emerso, il pianale del vecchio montacarichi era fermo a un’altezza di un metro e mezzo ma oltre, a circa cinque metri c’è una sorta di mezzo pianerottolo da cui, si presume, sia caduto Meloni. Resta da capire cosa stesse facendo l’operaio su quell’ascensore fuori uso (come recita anche un cartello sistemato accanto). Ma soprattutto si deve cercare di ricostruire quella caduta fatale e le cause che l’hanno determinata. Di certo l’impatto è stato molto violento ma il 75enne è riuscito ad alzarsi ed è stato accompagnato fuori da altri operai che si trovavano nel capannone dell’azienda al momento della caduta. Avrebbe anche detto alcune parole, poi il crollo nel piazzale dove il medico del 118 ha tentato di salvarlo.

L’indagine

I carabinieri ieri hanno continuato a sentire i testimoni, acquisito documenti per mettere insieme i vari tasselli. Gli operai continuano a ripetere che tutti sapevano di non dover usare quel montacarichi fermo da tempo, quindi appare strano che Meloni (un lavoratore esperto e fidato) lo abbia utilizzato o via sia salito sopra. Tanti gli aspetti da chiarire, molti anche al vaglio dei funzionari dello Spresal che dovranno accertare anche se le varie norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro siano state rispettate. E importanti risposte potranno arrivare lunedì, quando un medico legale dello staff di Roberto Demontis effettuerà l’autopsia. Al momento non risultano indagati, ma in vista dell’esame sulla salma qualche nome finirà nell’inchiesta, per lo meno come atto dovuto a garanzia di chiunque possa essere coinvolto.

La notizia della scomparsa ha destato profonda commozione, Antonio Meloni era fratello dell’indipendentista Doddore ed era molto conosciuto a Terralba. Dopo che per una vita aveva lavorato autonomamente, adesso nonostante l’età, continuava a essere un abile artigiano alle dipendenze della S5, un’azienda di manutenzioni collegata alla Sepi (assistita dall’avvocato Gianfranco Siuni) per la quale effettuava interventi quotidianamente. Meloni lascia la moglie e tre figli, inconsolabili per una tragedia tanto inattesa quanto dolorosa.

