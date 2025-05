Incidente sul lavoro, due indagati 

Gli elementi da chiarire restano ancora tanti. Ma le prime risposte potrebbero arrivare già lunedì con i risultati dell’autopsia sul corpo di Antonio Meloni, 75 anni di Terralba, l’operaio morto precipitando da un vecchio montacarichi nel caseificio Sepi formaggi. Per l’incidente di martedì la procura ha iscritto nel registro degli indagati Salvatore Sedda, amministratore unico della Sepi e Gian Michele Guiso, amministratore della Esse 5 srl. Un atto dovuto in questa fase di indagine sia per poter effettuare ulteriori accertamenti sia come tutela di tutte le persone coinvolte.

La caduta

L’incidente è accaduto martedì pomeriggio nel caseificio, che si affaccia sulla Statale 131. Antonio Meloni, dipendente della Esse 5, sarebbe precipitato nel vano di un montacarichi fuori uso da tempo, da un’altezza di circa cinque metri. Non è chiaro che cosa stesse facendo né il motivo per cui fosse su quell’ascensore che nessuno più utilizzava (c’erano pure i cartelli di divieto). L’unica cosa certa è che si è trattato di un impatto violentissimo: Meloni sarebbe riuscito ad alzarsi, poi accompagnato da altri colleghi sarebbe uscito nel piazzale esterno e qui è crollato. I tentativi del medico del 118 di salvargli la vita non sono bastati.

L’indagine

Immediati gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo di Oristano, dei funzionari dello Spresal; ci sono stati diversi sopralluoghi anche con il titolare dell’inchiesta, il pm Marco De Crescenzo. Sono stati acquisiti vari documenti e sentiti i colleghi e gli operai che erano nel capannone. L’inchiesta per omicidio colposo dovrà ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente, al vaglio degli inquirenti anche il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro. Lunedì intanto sarà conferito l’incarico per l’autopsia e gli indagati Guiso (tutelato dall’avvocato Gian Franco Siuni) e Sedda (assistito da Massimo Macciotta) potranno nominare un proprio consulente. Anche la moglie e i figli di Meloni, rappresentati dall’avvocata Gabriella Greco, potranno indicare un perito o affidarsi a quello incaricato dalla procura. L’inchiesta intanto va avanti, mentre dopo l’esame autoptico la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.

