Incidente sul lavoro, autista in ospedale 

Colpito al volto e alla testa da uno pneumatico che sarebbe esploso durante un intervento di sostituzione ad un rimorchio di un camion. L’ennesimo incidente sul lavoro ieri, intorno alle 15, nella zona industriale di Porto Torres, all’interno di un capannone della ditta di trasporti e scavi che opera lungo la provinciale 34. Un autista di mezzi pesanti, 45 anni di Sassari, è rimasto gravemente ferito mentre sistemava una delle ruote del traino, un lavoro di routine che poteva provocare conseguenze ben più gravi. Per cause in fase di accertamento, la gomma all’improvviso è esplosa, forse per una manovra errata, provocandogli una profonda ferita alla fronte. L’uomo, riverso a terra, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 giunti con l’automedica sul posto per trasportarlo in codice rosso al Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita. Sul posto anche la radiomobile dei carabinieri e il personale Spresal di Sassari.

Buddusò

La Procura di Sassari, intanto, ha aperto un’indagine per omicidio colposo per la morte dell’imprenditore in pensione Pietro Bua nella cava di Buddusò. Si ipotizza un cedimento strutturale del carrello utilizzato per la movimentazione di massi e lastre di granito. I pm attendono relazioni approfondite da parte della Spresal della Asl di Olbia e dei Carabinieri. Pietro Bua, 73 anni, è stato schiacciato dalla lastra che si è improvvisamente sganciata dal carrello. Come atto dovuto sono stati segnalati alla Procura di Sassari, Lorenzo e Gianmario Bua, figlio e nipote della vittima e rappresentanti della Bua Graniti, la società proprietaria del sito dove si è consumata la tragedia. (m.p. a.b.)

