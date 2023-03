Incidente sul lavoro,  aperta un’indagine  

Lesioni gravissime, è questa l’ipotesi dell’indagine aperta dalla Procura sull’incidente avvenuto ai primi di novembre all’interno di un deposito di carburanti a Tempio. I pm galluresi hanno aperto il fascicolo dopo il deposito delle relazioni dello Spresal, gli ispettori del Lavoro della Asl. Vittima dell’infortunio sul lavoro è l’autista Mario Piana. L’uomo è rimasto a lungo nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale civile di Sassari ed è ancora sottoposto a cure mediche, gli specialisti che hanno in carico il paziente stanno cercando di scongiurare le conseguenze (permamenti) del trauma riportato dall’autista.

Stando a quanto emerge dal lavoro della polizia giudiziaria, sono in corso accertamenti sulla osservanza delle misure antinfortunistiche. L’uomo si trovava sopra una autocisterna durante delle operazioni ordinarie di verifica del mezzo, utilizzato per il trasporto di carburante. Stando alla ricostruzione degli ispettori del lavoro dello Spresal, Piana è caduto da una altezza di circa tre metri. A quanto pare, ma l’ipotesi è in corso di verifica, non aveva alcun tipo di protezione.

Il pm titolare del fascicolo ha disposto una consulenza sui dispositivi della autocisterna, in particolare sul corrimano (una sorta di barriera di metallo) che consente di spostarsi in sicurezza sulla parte superiore del mezzo. Anche il capo dei pm, Gregorio Capasso, si occupa del fascicolo che riguarda il datore di lavoro dell’autista tempiese, la società Combustibili srl. L’attenzione della Procura per la sicurezza nei posti di lavoro è massima, dopo gli episodi avvenuti negli ultimi mesi, soprattutto nei cantieri edili.

