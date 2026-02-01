VaiOnline
Perdaxius.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Incidente stradale, trauma facciale per un bimbo di 3 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti di paura ieri sera per un incidente stradale avvenuto poco lontano da Perdaxius in cui sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, un bimbo di tre anni e una bimba di nove, entrambi di Narcao.

L’allarme, con una chiamata al 118 attorno alle 19, è scattato non appena alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito allo scontro tra due automobili sulla Provinciale 79. Tutti gli occupanti dei due veicoli non apparivano in gravi condizioni ma a destare preoccupazione era soprattutto un bimbo di tre anni che avrebbe riportato un trauma facciale. La madre che era alla guida stava bene così come la bimba di 9 anni del bimbo. Trattandosi di bimbi così piccoli l’intervento è scattato come codice rosso anche se poi gli operatori sanitari giunti sul posto hanno appurato che nessuno dei feriti era grave e così il codice è diventato arancione. Per il trauma facciale del bimbo è stato ritenuto opportuno un trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari mentre la bimba, per precauzione, è stata accompagnata al Cto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga