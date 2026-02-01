Incidente stradale, trauma facciale per un bimbo di 3 anni 

Momenti di paura ieri sera per un incidente stradale avvenuto poco lontano da Perdaxius in cui sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, un bimbo di tre anni e una bimba di nove, entrambi di Narcao.

L’allarme, con una chiamata al 118 attorno alle 19, è scattato non appena alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito allo scontro tra due automobili sulla Provinciale 79. Tutti gli occupanti dei due veicoli non apparivano in gravi condizioni ma a destare preoccupazione era soprattutto un bimbo di tre anni che avrebbe riportato un trauma facciale. La madre che era alla guida stava bene così come la bimba di 9 anni del bimbo. Trattandosi di bimbi così piccoli l’intervento è scattato come codice rosso anche se poi gli operatori sanitari giunti sul posto hanno appurato che nessuno dei feriti era grave e così il codice è diventato arancione. Per il trauma facciale del bimbo è stato ritenuto opportuno un trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari mentre la bimba, per precauzione, è stata accompagnata al Cto.

