Vallermosa.
08 gennaio 2026 alle 00:27

Incidente stradale nella strettoia 

Scontro tra due furgoni nel chilometro 25 della Statale 293, tra Vallermosa e Siliqua, fortunatamente nessun ferito grave tra le tre persone coinvolte. Ancora un incidente nella pericolosa strettoia della strada Statale 293, situata a poca distanza dall’ingresso di Vallermosa. Stavolta due furgoni: un Toyota Proace e un Fiorino Fiat si sono scontrati frontalmente. La causa, potrebbe essere la mancata precedenza di uno dei due mezzi.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 di ieri, quando molti mezzi transitavano sull’arteria che unisce il Sulcis con il nord dell’Isola. L’allarme è stato immediato, sul posto è giunta l’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Uta, che hanno chiuso la strada al traffico. Fortunatamente, tra i tre occupanti dei due veicoli, non ci sono feriti gravi, si registra un solo un codice giallo. La strada è rimasta chiusa oltre un’ora, e i tanti mezzi in transito hanno dovuto invertire la marcia per trovare altre strade alternative.

L’incidente di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie: nella strettoia spesso non viene rispettata la segnaletica stradale che impone la precedenza a un solo senso di marcia. Il problema, più volte segnalato all’Anas dal sindaco di Vallermosa, da sei anni attende di essere risolto. (a. cu.)

