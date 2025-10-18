Incidente stradale, emigrato muore in Kenya 

Si era trasferito in Kenya alcuni anni fa. Sognava grandi cose, di realizzare soprattutto attività legate al mondo agricolo. Severino Zuncheddu, 41 anni, in precedenza aveva fatto esperienza lavorando anche in una serra nelle campagne di Maracalagonis sulla strada che porta alla vecchia Orientale sarda, creando anche una rivendita di prodotti agricoli e di giardinaggio. Quindi anni fa, il trasferimento in Kenya. Così racconta ancora chi è rimasto in contatto con lui soprattutto attraverso i social.

La tragedia

Due notti fa Severino Zuncheddu, originario di Burcei, ma nato a Lodi in Lombardia, è morto in un tragico incidente stradale proprio in Kenya dove si era stabilità alcuni anni fa: un terribile scontro, la sua auto è finita contro un grosso camion. Non c’è stato nulla da fare. L’emigrato sarebbe morto poco dopo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

La storia

A Burcei Severino Zuncheddu era tornato forse per restarci. Così non è stato. Dopo l’esperienza di lavoro a Maracalagonis, aveva deciso di trasferirsi nel cuore dell’Africa, dove ha avviato diverse attività per crearsi un futuro. Un sogno che la scorsa notte si è infranto, nel terribile incidente stradale mentre percorreva una strada tra le località turistiche di Watamu e Kilifi: secondo le prime frammentarie notizie di Agenzia, ancora da confermare, la sua auto si sarebbe scontrata frontalmente con un camion. I soccorsi sono stati immediati: tutto è stato però inutile. Le ferite riportate nello schianto, si sono rilevate troppo gravi. La notizia è rimbalzata ieri anche a Burcei dove abitano ancora alcuni familiari.

In paese

«L’ho visto qualche volta al mio distributore di carburante alla guida di un fuoristrada – ha detto Ugo Maccioni - ma il ricordo risale a qualche anno fa. Poi, non si è più visto».

I primi ed emigrare in Lombardia, in provincia di Lodi, erano stati i nonni del giovane, mai rientrati a vivere a Burcei dopo aver trovato lavoro, casa e pensione. In Lombardia è rimasto anche il figlio della coppia, Mario, poi sposato con una ragazza di Burcei, Maurizia. Un matrimonio con due figli, ugualmente nati in Lombardia: Severino, la vittima dell’incidente in Kenya, e Diego che vive ancoranella penisola dove sono rimasti anche i genitori, ora pensionati. In paese, sono tornati spesso per qualche giorno di vacanza. Una storia di emigrazione la loro iniziata a inizio anni Ottanta, sulla strada segnata ancora prima dal capostipite Severino che avrebbe lasciato Burcei a fine anni Sessanta.

Della tragedia in Kenya si è occupata subito l'ambasciata d'Italia in Kenya, anche tramite il console onorario di Malindi che si è prontamente occupato del connazionale defunto. Proprio l’Ambasciata ha fatto arrivare la notizia ai familiari. Ora si occuperà anche di riportare la salma a casa. I funerali si svolgeranno sicuramente in Lombardia, con la data ancora da decidere.