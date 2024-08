Incidente stradale, donna all’ospedale 

Scontro a catena in via Nazionale a Monastir verso le 13,30 di ieri pomeriggio: Renata Brandoleni, 39enne alla guida della sua Ford Kuga, ha tamponato un’auto parcheggiata che ha urtato a sua volta una terza vettura ed è finita sopra un marciapiede.

Non si conoscono le cause dell’incidente, ma è probabile che Brandoleni sia stata colpita da un colpo di sonno mentre rientrava dalla pasticceria dove lavora. Al momento dell’incidente nessuno era presente: i proprietari della macchina tamponata da Brandoleni si trovavano in un ristorante sulla via e sono stati allertati dello scontro dalla Protezione Civile in un secondo momento, mentre il proprietario della terza auto non era a Monastir. Fortunatamente non si registra nessun ferito grave: la 39enne è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Per lei, che non ricorda lo scontro, solo delle escoriazioni e un forte spavento. (y. m.)

