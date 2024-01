Incidente, ragazza ricoverata 

Ennesimo incidente sulla Statale 125, nel tratto che collega Olbia ad Arzachena. Intorno alle 6 di ieri una utilitaria, per ragioni ancora da accertare, ha sbandato paurosamente spostandosi da una parte all’altra della strada statale. Dopo avere sbattuto contro un cordolo, l’auto è ritornata al centro della carreggiata e poi ha finito la sua corsa contro il guard rail.

L’impatto è stato violento e i primi automobilisti arrivati sulla Statale hanno lanciato subito l’allarme. Dentro l’utilitaria c’era una ragazza, l’unica persona a bordo, che appariva in gravi condizioni. In effetti, l’impatto con il guard-rail ha causato danni alla parte anteriore dell’auto e la ragazza è rimasta incastrata nel posto guida, Sul posto sono arrivati subito il personale dei Vigili del Fuoco, i medici del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale. La ragazza è stata soccorsa a affidata ai medici per il trasferimento in ospedale.

Le sue condizioni hanno imposto una serie di accertamenti. Sono in corso verifiche da parte della Polizia stradale, la ragazza è stata sottoposta a tutti i test del caso. La strada statale è rimasta chiusa sino alla conclusione degli interventi di bonifica della carreggiata, effettuati dal personale dei Vigili del fuoco.

