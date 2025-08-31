Incidente, quattro ragazzi in ospedale 

Due ragazzi e due ragazze, due nuoresi, un friulano e una cagliaritana, tutti dipendenti dell’hotel Il Tirreno. Alle 16 finito il turno di lavoro, salgono in auto e lasciano la struttura. In via Delle Mimose, in pieno centro della frazione di Cala Liberotto, l’auto esce fuori strada, sfonda un muretto e finisce in un terreno. Uno schianto terribile. All’arrivo dei Vigili del fuoco, uno degli occupanti si trovava già all’esterno dell’abitacolo mentre per gli altri tre si è reso necessario tirarli fuori con l’aiuto di potenti cesoie.

I giovani, malridotti, sono stati subito presi in consegna dagli uomini del 118 per le prime cure e poi trasferiti con l’elicottero al San Francesco di Nuoro e a Cagliari. Hanno riportato traumi importanti ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Un 17enne è stato ricoverato in codice rosso con politraumi, una 26enne ha riportato un trauma al bacino. Un’altra ragazza, invece, è stata portata a Nuoro per trauma cranico. Infine una 21enne policontusa è stata trasportata all’ospedale di Nuoro con la medicalizzata. L’allarme alla centrale dei Vigili del fuoco è scattato poco dopo le 16. Le prime sommarie informazioni riferivano di un incidente dalla dinamica particolare. Solo un’auto coinvolta, in pieno centro abitato, in un tratto di strada non particolarmente insidioso. La vettura è volata fuori strada, distruggendo un muretto prima di fermare la sua corsa in un campo incolto, tra l’erba secca bruciata dal sole.

RIPRODUZIONE RISERVATA