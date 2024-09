Incidente: quattro feriti e traffico in tilt 

Incidente stradale sulla Nuova Orientale sarda, all’altezza di Solanas, in territorio di Sinnai. Quattro persone fra cui un turista sono rimasti feriti: due sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo, gli altri due, in codice rosso per dinamica. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Lo scontro è avvenuto fra due auto vicino alla galleria: per cause ancora in via di accertamento i due mezzi sono andati in collisione, restando danneggiati.

I primi soccorsi sono stati assicurati da automobilisti di passaggio che hanno anche lanciato l’allarme: sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Sanluri e due ambulanze: la Mike50 dell'ospedale Marino e quella di Villasimius. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio: non sono mancati i disagi fra gli automobilisti in transito, costretti a lunghe soste. Solo con la rimozione dei mezzi danneggiati e con l’ultimazione dei rilievi di legge, il traffico ha ripreso a muoversi con regolarità. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA