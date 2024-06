Incidente, perde la vita militare di S. Anna Arresi 

Tragico incidente ieri pomeriggio sulla Statale 131 all’altezza del bivio per Tramatza. Un mezzo blindato dell’Esercito forse a causa di un guasto meccanico si è ribaltato e per uno dei due militari a bordo non c’è stato nulla da fare. Stefano Pistis, 45 anni di Sant’Anna Arresi, graduato aiutante del Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, è morto sul colpo. Gravemente ferito il commilitone, 47enne di Carbonia. La 131 è rimasta bloccata per oltre cinque ore, il traffico è stato deviato su altri percorsi.

