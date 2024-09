Incidente per la strada pericolosa  

La mancanza della guaina tra le giunture della strada che collega Is Pontis Paris a via delle Serre a Quartucciu, ha contribuito a innescare un tamponamento a catena con una donna rimasta ferita in modo non grave e trasportata al Santissima Trinità in codice giallo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che hanno informato il sindaco Pietro Pisu della situazione di pericolo della strada. Fra le cause dell’incidente, che ha coinvolto tre auto, sembra esserci infatti il difetto riscontrato sulla strada: il conducente del primo mezzo ha rallentato all’improvviso perché ha notato uno spazio anomalo tra le giunture delle sezioni del ponte, spazio creatosi proprio in conseguenza della mancanza delle guaine in gomma che si sono lacerate. Il sindaco Pietro Pisu, informato dai carabinieri sulle condizioni delle giunture, ha subito assicurato il suo immediato intervento con l'invio di un manutentore per mettere in sicurezza la carreggiata, così da evitare la sua chiusura.

