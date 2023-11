Incidente, paura per una donna 

Momenti di apprensione ieri per un incidente stradale che ha visto coinvolta una donna all’ottavo mese di gravidanza. L’auto in cui era a bordo si è scontrata contro un’altra vettura ed è stata catapultata prima sul marciapiede opposto poi per una decina di metri sugli scalini dinanzi alle serrande dei negozi. L’altra macchina si è invece schiantata contro un segnale stradale. La preoccupazione dei soccorritori ha riguardato le condizioni di Federica Ballocco, 40 anni, con gravidanza ormai a termine, a bordo di una Citroen C4.è uscita da sola dall’auto ma per precauzione una delle tre ambulanze intervenute (la medicalizzata, i volontari Sosago e di Narcao) l’hanno condotta in ospedale. Stessa procedura per le due ragazze e il ragazzo che invece erano a bordo della Fiat Punto finita sul segnale stradale. Spetterà ai vigili urbani stabilire dinamiche e responsabilità, sebbene da una prima indicazione l’incidente pare essere stato causato da una mancata precedenza. (a. s.)

