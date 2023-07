Incidente, paura alla fermata 

Ennesimo incidente all’incrocio con via Tevere. Una Toyota in transito in via Taloro è stata colpita da un’auto proveniente da via Tevere. L’autista della Toyota ha perso il controllo del mezzo e si è sfiorata la tragedia, solo un palo della segnaletica ha evitato che il mezzo abbattesse la pensilina del pullman. Susi Schirru, 48 anni, in quel momento aspettava il bus: «Ho visto la macchina venirmi addosso e ho sentito un grande boato, mi sono allontanata. Non so cosa sia successo». Prontamente intervenuti i volontari Sos Alpha 36 di Monastir.

