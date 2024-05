Incidente nella rotatoria 

Violento scontro sulla Statale 130 allo svincolo per Elmas. Ieri, intorno alle 15,30, due auto si sono urtate nella rotonda per Sestu, alle porte di Elmas, direzione Cagliari. Sono intervenuti vigili del fuoco della centrale operativa di Cagliari. Uno dei due veicoli, condotto da una donna di 53 anni di Teulada, si è ribaltato e i vigili hanno provveduto a stabilizzare il mezzo e ad estrarre la conducente, trasportata poi dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso del Santissima Trinità. Ha riportato lievi ferite e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell’altro veicolo. (sa. sa.)

