Incidente nella notte: 42enne in ospedale 

Incidente nella notte in via Leonardo da Vinci. Una donna di 41 anni è rimasta ferita. Immediatamente soccorsa, è stata accompagnata al Brotzu a bordo di un’ambulanza in codice rosso. Per fortuna le condizioni della vittima sono risultate già al Pronto soccorso meno gravi di quanto si era temuto: Tania Mei, questo il nome della ferita, è stata giudicata guaribile con trenta giorni di cure.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sinnai che hanno effettuato i rilievi di legge e i Vigili del fuoco di Cagliari che hanno liberato la donna dalla lamiere contorte, rimuovendo poi i mezzi danneggiati: un pick-up Mitsubishi L200 e una Peugeot 107. Nell’impatto con il pesante mezzo, a subire le peggiori conseguenze è stata Mei, subito soccorsa e accompagnata al Brotzu. I carabinieri stanno ora cercando di risalire alle eventuali responsabilità. (r. s.)

