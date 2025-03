Incidente nel pozzo: il cavo si spezza e l’ascensore crolla 

Il cavo d’acciaio si spezza all’improvviso e la gabbia dell’ascensore scivola per alcune decine di metri. Fortunatamente al suo interno non ci sono operai e l’incidente accaduto nel fine settimana nella vecchia miniera di Seruci non ha conseguenze per gli operai impegnati nella manutenzione del “Pozzo 1”, dove sarà installata la torre criogenica con l’impianto per la distillazione dell’Argon-40, un elemento chimico fondamentale per la ricerca della materia oscura. Si tratta dei lavori in vista del Progetto Aria, che nasce grazie al protocollo di intesa tra l’istituto nazionale di fisica nucleare e la Regione.

Nel pozzo

L’incidente è accaduto nello scorso fine settimana. La notizia è trapelata ieri, ma non si conoscono tutti i dettagli di quanto accaduto. Sicuramente nel cantiere si sono vissuti momenti di grande apprensione anche se nessun operaio è rimasto coinvolto nel crollo della gabbia. Ieri mattina i tecnici della Carbosulcis hanno effettuato una serie di accertamenti e di controlli. Ma per capire cosa sia effettivamente accaduto bisognerà aspettare qualche giorno. Si sa che in quel momento erano al lavoro alcuni operai impegnati nella manutenzione. Non stavano operando nella zona della gabbia. Pare fossero abbastanza distanti e pertanto in condizioni di sicurezza. Ma a un certo punto qualcuno ha sentito dei rumori e in pochi istanti si è capito quanto era accaduto. Chiaramente i lavoratori hanno segnalato l’incidente ai vertici dell’azienda. Le operazioni di manutenzione si sono interrotte.

La Carbosulcis

«C’è stato un problema legato alla manutenzione, ma per fortuna non è accaduto niente di grave. È venuta giù la gabbia, ma non si è staccata». Francesco Lippi, amministratore unico della Carbosulcis, non sembra preoccupato per quanto accaduto nel “Pozzo 1”. «C’erano tutte le condizioni di sicurezza – continua – si stava lavorando per la manutenzione ordinaria dell’argano. La fune d’acciaio è scivolata lungo l’interno del pozzo. Sono in corso le verifiche per valutare eventuali danni, poi si procederà con la ripresa dei lavori per realizzare i palchetti che servono per la torre criogenica». Francesco Sanna, ex senatore del Pd, presidente della Fondazione Aria è stato informato di quanto accaduto. «Non sono la persona più adatta a definire tecnicamente la vicenda – commenta – so che ci sono stati dei controlli durante il fine settimana e si provvederà al più presto al ripristino dell’impianto che stanno realizzando nel vecchio pozzo costruito negli anni Quaranta. È stato fatto un grande lavoro sul castello di estrazione».

La scommessa

Il Progetto Aria è stato presentato nel 2019. Si tratta di una grande scommessa che punta a trasformare l’ex bacino minerario in un polo scientifico e tecnologico di eccellenza. Nell’impianto-prototipo di Monte Sinni è stato distillato con successo il primo argon del Progetto Aria di Carbosulcis.

Nel 2023 è stato sottoscritto un nuovo accordo di programma tra Regione e istituto nazionale di fisica nucleare. «Contiamo di riprendere al più presto i lavori – commenta Francesco Filippi – si tratta di un progetto molto importante che coinvolge tantissimi partner».

