Incidente nel laboratorio di chimica 

Paura al liceo Asproni, l’acido danneggia scarpe e pantaloni di una studentessa 

Un pantalone e le scarpe di una studentessa corrosi dall’acido e tanto spavento. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, in tarda mattinata, durante una lezione di chimica nel laboratorio dell’Istituto di istruzione superiore “Asproni” di Iglesias. Solo per un caso fortuito la studentessa non è rimasta ferita ma la paura tra i ragazzi è stata tanta.

In laboratorio

Le dinamiche dell’incidente sono ancora poco chiare, in quanto dalla scuola non sono arrivati dettagli in merito. Tuttavia, secondo quanto raccontato dai ragazzi, la classe coinvolta, impegnata nell’ora di chimica, stava eseguendo un esperimento nel laboratorio scolastico quando, a un certo punto, si sarebbe rovesciato un mobiletto dal quale sarebbero cadute cinque boccette contenenti acidi e altre soluzioni. Il contatto tra i liquidi avrebbe provocato come reazione una densa nube irritante. Il liquido corrosivo sarebbe finito sui pantaloni e sulle scarpe di una studentessa, danneggiandoli, generando una situazione potenzialmente rischiosa per la ragazza. Ma, fortunatamente, il liquido non ha raggiunto la pelle e la giovane non ha riportato ferite. Poi sono tutti fuggiti fuori dall’aula per evitare di respirare l’aria contaminata mentre, nel frattempo, è scattato l’allarme.

L’intervento

Nel giro di poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento assieme ai carabinieri della stazione di Iglesias che, in accordo con la dirigente scolastica, hanno predisposto l’immediata evacuazione dell’edificio, consentendo così le verifiche di sicurezza. Le lezioni riprenderanno regolarmente oggi.

Raggiunti fuori dalla scuola, alcuni studenti hanno fornito la propria versione: c’era chi, spaventato, ha ipotizzato che ci sarebbero stati compagni trasportati al Sirai di Carbonia per aver respirato i fumi prodotti dalle reazioni chimiche, ma in realtà nessuno ha avuto bisogno dell’intervento medico. Tuttavia le circostanze restano ancora da chiarire: la preside, Daria Pisu, ieri non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ma oggi, con la situazione tornata alla normalità, forse sarà possibile avere qualche informazione più chiara. Informata sulla vicenda, anche Daniela Massa, delegata alla Pubblica istruzione della Provincia del Sulcis Iglesiente (a cui fanno riferimento le scuole superiori) rimanda qualsiasi dichiarazione a un altro momento: «Cercherò di capire meglio come siano andati i fatti».

