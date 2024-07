Incidente nel cantiere, muore un operaio 

Un altro morto sul lavoro in Sardegna. Dopo la tragedia accaduta una settimana fa a Macchiareddu, ieri è avvenuto un altro terribile incidente a Santadi, dove ha perso la vita Nino Virgilio, 47 anni, nato a Sassari ma residente a Olbia. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. L’uomo è morto nella tarda serata a Cagliari nell’ospedale Brotzu.

L’incidente

L’incidente è accaduto in via Casa del Frate, una località tra Santadi e Terresoli. Erano da poco passate le 17.30 quando l’operaio è crollato a terra, dopo essere stato colpito da un attrezzo di lavoro che stava utilizzando per realizzare un collegamento idrico tra due terreni privati. La dinamica dell'incidente è da chiarire. Ancora nella tarda nottata era in corso controlli e verifica da parte delle forze dell’ordine. Pare che Nino Virgilio stesse operando con una grossa chiave inglese, un attrezzo pesante decine di chili. Non è chiaro cosa sia successo, ma a un certo punto l’attrezzo, forse per una manovra sbagliata, ha colpito l’operaio al petto e alla testa. I compagni di lavoro si sono accorti immediatamente di quanto stava accadendo e si sono avvicinati per prestare i primi soccorsi. Nino Vigilio accusava dolori fortissimi, ma era cosciente.

I soccorsi

I colleghi dell’uomo hanno lanciato l’allarme e in via Casa del Frate è arrivata un’ambulanza dei volontari del soccorso di Giba. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santadi, supportati anche dai militari dell’Arma di Teulada. La situazione è apparsa sin dal primo istante abbastanza grave e il personale del 118 ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Nel cantiere si sono vissuti momenti di grande apprensione. Le forze dell’ordine hanno effettuato subito una serie di controlli e sul posto dell’incidente, poco dopo, è arrivato anche il personale dello Spresal. Dopo qualche minuto l’operaio ferito è stato accompagnato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvare il 47enne, ma tutti i tentativi purtroppo sono risultati vani. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere nella tarda serata di ieri.

Colleghi di lavoro

I colleghi di Nino Virgilio sono rimasti in via Casa del Frate fino a tarda notte. Nessuno di loro ha voluto rilasciare dichiarazioni. Verranno sentiti sicuramente oggi dalle forze dell’ordine per fare luce sulla dinamica di un incidente che presenta numerosi punti poco chiari. Ancora nella tarda serata di ieri non è stato preso alcun provvedimento. Non risultano indagati.

Oggi verrà effettuato un nuovo sopralluogo nella zona dell’incidente e saranno interrogati i titolari della ditta che sta eseguendo il lavoro per realizzare una condotta idrica tra due terreni privati. L’attrezzo utilizzato da Nino Virgilio è stato recuperato dalle forze dell’ordine e posto sotto sequestro.

Il precedente

L’ultima morte sul lavoro in Sardegna risale a una settimana fa. Nella zona industriale di Macchiareddu aveva perso la vita Simone Furia Calledda, un operaio 42enne di Iglesias, investito da un mezzo meccanico che operava nel cantiere della Ecosansperate.

