Incidente, motociclista resta ferita  

Ha rischiato l’amputazione del piede dopo essere caduta in una scarpata. Una motociclista austriaca di 50 anni ha riportato una seria ferita per il cui trattamento è stato necessario il trasferimento urgente, a bordo dell’elicottero dell’Areus, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Qui il personale sanitario ha effettuato tutti gli esami strumentali, valutando anche l’eventuale possibilità, del tutto estrema, di amputare il piede ferito. Ipotesi scongiurata. La donna è stata ricoverata anche per una frattura al braccio. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. L’incidente è accaduto intorno alle 10.30 di ieri nel territorio di Urzulei. La moto su cui viaggiava la turista è scivolata sull’asfalto ed è piombata sul guardrail. La donna è stata sbalzata nella scarpata e per recuperarla è atterrato Echo Lima 1 partito dalla base di Olbia. Sul posto due ambulanze. (ro. se.)

