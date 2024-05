Incidente: motociclista in ospedale 

Un motociclista finisce in ospedale dopo il violento scontro con un’auto. L’incidente è accaduto nella serata di sabato, al chilometro 28,200 della Provinciale 83. Mirko Serra, 36enne di Iglesias, percorreva la strada verso Buggerru. Dall’altra parte giungeva la Volkswagen Tiguan guidata da un trentenne di Buggerru che aveva già intrapreso le manovre per entrare nell’area camper non ha potuto evitare l’urto. La moto di Serra, una Aprilia Rs, è rimasta incastrata nella parte anteriore dell’autovettura.

Considerata la dinamica dell’incidente, oltre all’ambulanza del 118 è arrivato sul posto l’elicottero di Areus, che ha trasportato il motociclista all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per Mirko Serra diverse fratture e prognosi riservata. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile d’Iglesias, che hanno avviato le indagini.

