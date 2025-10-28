Incidente mortale, l’Inter è sotto choc 

Una disgrazia funesta la vigilia della partita Inter-Fiorentina. Josep Martinez Riera, 27 anni, spagnolo, secondo portiere dei nerazzurri, ieri mattina a breve distanza da Appiano Gentile, centro di allenamento della squadra, al volante del suo veicolo ha investito e ucciso un uomo di 81 anni, ex operaio tessile, che su una carrozzina elettrica procedeva nella medesima direzione di marcia. Soccorso dallo stesso calciatore e da altri automobilisti, l’anziano è spirato prima dell’arrivo di un’ambulanza e dell’elisoccorso.

Il dramma

In segno di lutto l’Inter ha annullato la conferenza del pomeriggio dell’allenatore Chivu, mentre l’allenamento mattutino si è svolto regolarmente. Senza Martinez, sentito dai carabinieri e sottoposto alle analisi di rito per capire se fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Passaggio necessario in una indagine per omicidio stradale (il portiere è sotto indagine) che deve chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto su un rettilineo che parecchi calciatori dell’Inter percorrono ogni giorno. Da una prima e provvisoria ricostruzione, con la testimonianza però di almeno un secondo automobilista che seguiva di pochi metri l’auto del portiere, la carrozzina avrebbe improvvisamente scartato verso sinistra abbandonando la ciclabile accanto alla strada e invaso la carreggiata proprio mentre arrivava il calciatore, che a quel punto non avrebbe potuto evitare l’impatto. Resta da chiarire se la manovra della carrozzina sia stata conseguenza di una disattenzione da parte dell’81enne o se questi ne abbia perduto il controllo per un malore (sarà eseguita l’autopsia). Inoltre va verificata la velocità dell’auto.

La partita

In tutto questo la squadra deve anche pensare alla partita di oggi a San Siro con la Fiorentina, mettendosi alle spalle lo choc per l’incidente e la sconfitta col Napoli. Il ko del Maradona è stato il terzo in campionato in otto partite, troppi per chi vuole puntare in alto. E gli uomini di Cristian Chivu per rimanere agganciati alla vetta devono tornare subito a correre.

Per farlo, il tecnico nerazzurro punterà soprattutto sui big. A partire da Lautaro Martinez, tra i più nervosi al Maradona e protagonista anche di un battibecco con Antonio Conte, che tra l’altro lo aveva allenato a Milano. Il capitano interista finora è rimasto fuori per 90’ solo con l’Ajax in Champions (infortunato) e poi è partito dalla panchina col Sassuolo. In totale, quindi, nove gare da titolare su undici finora disputate e un ruolo sempre più centrale Lautaro anche per l’infortunio di Marcus Thuram, che si dovrebbe rivedere domenica col Verona. Al suo fianco uno tra Bonny e Pio Esposito.

Intanto la Curva Nord tornerà al Meazza, come spiegato in un comunicato del tifo organizzato: «Dopo un lungo periodo caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il nostro ritorno».

