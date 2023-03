Incidente mortale, il pm chiede 8 mesi 

Otto mesi di reclusione, è la pena richiesta dal pm Gianmarco Vargiu alla fine del processo sulla morte del city manager di Olbia, Giovanni Achenza. Ieri sera, il rappresentante dell'accusa ha concluso la sua requisitoria con una attribuzione di responsabilità (omicidio colposo) per Marco Angelo Appeddu, 57 anni, di Olbia.

I fatti sono avvenuti tra il 2015 e il 2018. Stando alla ricostruzione della Procura di Tempio, Achenza stava percorrendo via Barcellona, a Olbia, con la sua bicicletta. Appeddu avrebbe aperto la portiera della sua auto senza guardare la strada. Giovanni Achenza cadde, battendo violentemente il capo. Il dirigente, noto in tutta la Gallura, subì un delicato intervento chirurgico. Era l'ottobre del 2015 e Achenza, dopo l’operazione, rimase in ospedale sino al decesso, avvenuto nel 2018. Appeddu, difeso da Alberto Sechi e Quirico Sanna, è accusato di avere causato il decesso di Achenza per violazione delle norme del Codice della strada. Il dirigente pubblico, oltreché segretario generale del Comune di Olbia, era stato direttore generale di Area (ex Iacp). Ieri il difensore, Alberto Sechi, ha chiesto l’assoluzione da ogni contestazione. ll legale ha segnalato al giudice che non è stata mai portata in aula la prova dell’impatto tra la bicicletta della vittima e lo sportello dell'auto dell’imputato. Secondo Sechi, inoltre, l’auto di Appeddu era parcheggiata regolarmente e lo sportello non superò la linea dell’area di sosta, invadendo la carreggiata. Il giudice del Tribunale di Tempio, Alessandro Cossu, ha rinviato al 6 giugno il processo, per repliche delle parti e sentenza.

