Incidente mortale, chiusa l’inchiesta 

Nessun’altra macchina è rimasta coinvolta nell’incidente stradale che venerdì è costato la vita all’operaio di Sinnai Maurizio Frigau. Lo hanno stabilito i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu e della Stazione di Sinnai che hanno ultimato gli accertamenti e inviato subito al magistrato la chiusura dell’inchiesta. Si è trattato di una fatalità insomma. Lo stesso medico legale non ha riscontrato sul cadavere carbonizzato nessun segno di violenza. L’inchiesta è stato condotta dal capitano Ignazio Cabras, arrivato sul posto subito dopo l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio lungo la strada teatro della tragedia.

Il giovane stava rientrando a casa dopo una mattinata al lavoro e un pranzo con amici: lasciata Villasimius, Frigau ha imboccato la strada che da Solanas porta alla Nuova orientale sarda, ha perso il controllo della Panda sulla quale viaggiava che è finita sul lato opposto della carreggiata ha preso fuoco con il conducente che non è riuscito a mettersi in salvo.

Cordoglio in paese dove è stata organizzata anche una raccolta di fondi per aiutare la famiglia: stamane dovrebbe arrivare il nullaosta per il funerale. In questo caso i funerali si svolgeranno alle 16 nella chiesa di Santa Barbara. (r. s.)

