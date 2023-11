Incidente mortale: acquisiti i video 

Dopo l’incidente stradale di giovedì dove ha perso la vita Maria Giulia Cirronis, 51 anni di Sant’Antioco, strazio e dolore avvolgono la famiglia e più in generale la comunità antiochense dove la psicologa era molto conosciuta e apprezzata per le sue doti professionali e umane.

I funerali si svolgono questo pomeriggio alle 15 nella basilica di Sant’Antioco Martire. Sul fronte della ricostruzione dei fatti, lavora la Polizia stradale che ha svolto le operazioni di rilievo dell’incidente. Gli agenti ieri mattina hanno chiesto al Comune di poter prendere visione delle immagini registrate dalle videocamere che si trovano in prossimità del luogo dell’incidente dove ha perso la vita Maria Giulia Cirronis. Lo scopo è quello di capire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto verificare l’eventuale presenza di altri mezzi e se questi possono avere avuto un ruolo determinante sull’epilogo dei fatti.

Intanto migliorano le condizioni di Roberto Dessì, dipendente di un supermercato di Sant’Anna Arresi che si trovava alla guida dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, una Nissan Qashqai grigio scuro. Si trova ricoverato all’ospedale di Cagliari dove non ricorda nulla di quanto accaduto. L’indispensabile chiusura al traffico della 126 per diverse ore nei momenti che hanno fatto seguito al tragico incidente, per consentire i rilievi, hanno anche acceso l’attenzione sul fatto che la strada è l’unica arteria percorribile in ingresso e in uscita da Sant’Antioco e non esiste quindi la possibilità di bypassare l’istmo, se non una stradina secondaria dell’ex salina.

