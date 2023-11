Incidente mortale: «A processo» 

Avrebbe avuto un concorso di responsabilità nell’incidente che, nel maggio dello scorso anno, costò la vita al motociclista della Repubblica Ceca, Pavel Becka, 24 anni, lungo la statale 125. Michael Tolu, 34 anni di Burcei, dovrà comparire davanti al giudice per le udienze preliminari il prossimo 21 dicembre per rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

L’inchiesta

Al termine dell’indagine, seguita all’incidente avvenuto il 23 maggio 2022, il pubblico ministero Gaetano Porcu ha chiesto di processare il conducente della Fiat Panda che, nel tratto tra Burcei e Quartu, in territorio di Quartucciu, avrebbe urtato la moto durante una complessa fase di sorpasso. Stando alla ricostruzione della Procura, anche il motociclista rimasto ucciso avrebbe un concorso di responsabilità nella dinamica della tragedia.

La dinamica

Il 34enne - difeso dall’avvocata Anna Maria Busia - avrebbe sorpassato in prossimità del ponte di Rio Corongiu ad una velocità di 57 chilometri orari, nonostante in quel punto non si potessero superare i 30, con presenza di striscia continua e divieto di sorpasso. Nello stesso momento anche la Honda Cbr 600 guidata dalla vittima, proveniente dalla stessa direzione, sarebbe arrivata ad una velocità non inferiore ai 125 chilometri orari, tentando anche questa una manovra di sorpasso. Accortosi della presenza della Fiat Panda, il motociclista avrebbe tentato una manovra di emergenza, tentando di frenare, non riuscendoci e finendo con lo sbattere con la fiancata destra dell’utilitaria. Caduto con violenza sull’asfalto, Pavel Becka era morto sul colpo per le lesioni riportate.

L’udienza preliminare

Il 21 dicembre, dunque, inizierà l’udienza preliminare durante la quale il pm Porcu formalizzerà la richiesta di rinvio a giudizio. Il difensore Anna Maria Busia potrà nell’eventualità formulare richiesta di riti alternativi, o scegliere la via del dibattimento per dimostrare che la condotta di guida di Tolu non avrebbe influito nella dinamica dell’incidente mortale. Si costituiranno in giudizio in qualità di parte civile anche gli avvocati Roberto Nati e Alessandro Di Paola, del Foro di Roma: assistono i prossimi congiunti del motociclista deceduto.

