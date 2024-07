Incidente, madre e figlio feriti lievi 

Paura ieri pomeriggio per un incidente avvenuto a Marreri. Sono rimasti coinvolti una donna e il figlio adolescente che, per fortuna, hanno riportati ferite lievi. Sono stati comunque accompagnati dall’ambulanza del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Da capire meglio la dinamica del sinistro, all’altezza del chilometro 59, che ha coinvolto una vettura Nissan Qashqi con due persone a bordo. Appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto ai soccorsi. Nel luogo dell’incidente anche una pattuglia di carabinieri, che ha regolato il traffico, e una squadra dell’Anas.

Nei giorni scorsi si sono registrati altri sinistri lungo la 131 dcn, anche nel tratto di Marreri. L’arteria, molto trafficata soprattutto nella stagione estiva, ha dei restringimenti per via dei cantieri che andranno avanti ancora per alcune settimane. I disagi sono evidenti, come dimostra anche la frequenza degli incidenti.

Durante il vertice che si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura, Anas ha annunciato che entro fine mese saranno riaperti al traffico i sei viadotti lungo Marreri in direzione Nuoro e nella prima settimana di agosto quelli in direzione Olbia. Gli automobilisti dovranno portare ancora pazienza senza perdere la prudenza.

