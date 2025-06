Incidente, madre e figlia in ospedale 

Mattinata di paura ieri in via Dalmazia. Attorno alle 11.30 si è verificato un violento incidente stradale tra due Fiat 500, causato da una mancata precedenza a uno stop. Nell’impatto sono rimaste ferite due donne, madre 51 enne e figlia, che viaggiavano insieme a bordo di una delle auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli potrebbe aver ignorato lo stop all’incrocio con una via secondaria, centrando in pieno l’altra vettura. L’urto è stato violento. Sul posto i sanitari del 118, che hanno soccorso le due donne ferite: una è stata trasportata in codice rosso, mentre l’altra in codice giallo, all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le due donne non sarebbero in pericolo di vita. La polizia locale ha effettuato i rilievi per accertare con esattezza l’accaduto.

Qualche ora prima un altro incidente aveva coinvolto due vetture, poco dopo le 8.30, in via Macciotta, nei pressi della curva dell’anfiteatro, un tratto particolarmente insidioso per la forte pendenza. Nello scontro un’Alfa Romeo Giulia e una Ford Focus si sono urtate frontalmente o lateralmente (dettagli ancora da chiarire) proprio nel punto critico della curva. Nonostante la violenza dell’impatto, gli occupanti hanno riportato, per fortuna, solo lievi contusioni.

