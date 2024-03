Incidente, madre e figlia all’ospedale 

Quattro persone e due auto coinvolte. Ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. È lo scenario delle 9.30 di ieri all’altezza del chilometro 10 della strada provinciale 25, nel territorio di Galtellì. I soccorritori sono arrivati dopo che una Renault Clio e una Toyota Raw4 si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Sulla dinamica dell’incidente, nelle campagne di Santu Martine, sono al lavoro i carabinieri di Siniscola. All’interno della Clio, che si è ribaltata finendo la corsa sul ciglio della strada, viaggiavano mamma e figlia di origini straniere. Sono rimaste ferite, riportando diverse contusioni. Sono state trasportate con le ambulanze di Dorgali e Irgoli all’ospedale San Francesco di Nuoro. All’evento è stato associato un codice rosso per dinamica, benché le conseguenze per le due donne non fossero così gravi. Illesi i due coniugi di Irgoli che viaggiavano sul suv. Sul tratto di strada il traffico ha subito lunghi rallentamenti. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA