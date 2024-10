Incidente in via Verga:  studente delle Medie investito da un’auto 

Attimi di paura all’uscita della scuola media tra le vie Foscolo e Verga, a San Gavino. Un insegnante alla guida di una Toyota Aygo ha investito uno studente in bicicletta: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino e poi trasferito al Brotzu di Cagliari. Sul posto sono subito giunti gli agenti della polizia locale, Andrea Orrù, Francesca Collu e Massimiliano Orrù, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e svolto i rilievi del caso.

Lo studente, che frequenta la prima media, e l’insegnante viaggiavano nella stessa direzione lungo via Foscolo in un momento in cui il traffico era molto caotico per la presenza di auto, bici e pedoni. L’automobilista procedeva davanti alla bici, ha rallentato leggermente per imboccare via Verga, cosa che ha fatto anche il ragazzo che transitava alla sua destra e che tentava di raggiungere gli amici poco più avanti. La macchina ha allargato leggermente la traiettoria nell’inserirsi in via Verga per poi riportarsi a destra proprio quando arrivava il ciclista che è stato urtato con la parte anteriore destra e scaraventato a terra: la ruota gli ha schiacciato la mano sinistra. Il ragazzo è stato da prima soccorso da una famiglia che abita nelle vicinanze e subito dopo dall’ambulanza. Lo studente ha una frattura scomposta alla mano per la quale gli è stata assegnata una prognosi di 40 giorni.

L’incidente ripropone il problema della sicurezza per la viabilità all’interno del paese soprattutto in quest’istituto frequentato dai ragazzi della scuola media e dai bambini della primaria di via Caddeo. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA