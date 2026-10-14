Incidente in via Roma, motociclista in ospedale 

Scontro tra auto e moto ieri, poco prima delle 13, in via Roma, all’altezza dell’incrocio con Largo Carlo Felice. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, caduto sull’asfalto in seguito all’incidente.

Sul posto immediati i soccorsi del personale sanitario del 118. Il ferito, dopo le prime cure in strada, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso per dinamica al Brotzu, ma fortunatamente alla fine non sarebbe stato nulla di grave.

In via Roma è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in tutta la zona durante le operazioni di soccorso e dei rilievi, con i poliziotti che si sono occupati anche di gestire la viabilità.

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