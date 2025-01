Incidente in via Mare: anziana investita e trasferita al Brotzu  

L’hanno investita in via Mare, all’altezza della filiale del Banco di Sardegna. Tonina Fois, 77 anni, di Bari Sardo, è ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari e le sue condizioni sono critiche. Nell’impatto con un’auto, condotta da un suo compaesano, e successivamente con l’asfalto ha riportato un trauma cranico e diverse lesioni.

L’incidente è accaduto poco dopo le 15 di ieri, lungo la strada che da via Cagliari conduce alla marina. Alla signora hanno subito prestato aiuto alcune persone che transitavano da quelle parti. Sul posto, pochi istanti dopo l’investimento, sono arrivati un equipaggio dell’ambulanza dei volontari, allertato dalla centrale operativa del 118 di Sassari, e in supporto la medicalizzata proveniente dall’ospedale di Lanusei. La pensionata, che durante i soccorsi è rimasta sempre vigile e cosciente, è stata stabilizzata e trasportata sull’elisuperficie dei vigili del fuoco di Lanusei dove, nel frattempo, è atterrato Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus arrivato dalla base di Elmas. Intorno alle 17 il decollo per il Brotzu, dove la paziente è stata sottoposta ad accertamento con vari esami strumentali e dopodiché ricoverata. Sul luogo dell’incidente, nel cui tratto la viabilità ha subito lunghi rallentamenti, hanno operato i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei che hanno eseguito i rilievi di legge e sentito il conducente dell’auto che ha investito Tonina Fois.

