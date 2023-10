Incidente in via Lungosaline,  due feriti e un’auto distrutta  

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della guida, la sua auto si è schiantata contro un palo della luce e poi ha sbattuto su altre due macchine che percorrevano la strada in senso opposto. Il bilancio dell’incidente è di due feriti, trasportati in codice giallo da un’ambulanza del 118 al Policlinico di Monserrato. È successo ieri sera intorno alle 20 nel Lungosaline, all’altezza più o meno dell’ospedale Marino. In tarda serata la Polizia municipale di Cagliari, intervenuta con due pattuglie, era ancora all’opera, così come i vigili del fuoco e una ditta specializzata che ha il compito di mettere in sicurezza la carreggiata rimuovendo il palo.

