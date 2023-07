Incidente  in un incrocio 

Lo scooter è piombato sulla fiancata destra della Fiat 500 che stava svoltando per immettersi in una strada laterale. Il conducente della due ruote, un 63enne di Orosei, si è procurato un trauma facciale, ma dopo le cure che il personale del 118 gli ha prestato sul posto ha preferito non farsi accompagnare in ospedale per accertamenti. Illesa la persona al volante dell’utilitaria. L’incidente è successo intorno alle 13 di ieri nel centro abitato di Orosei. Sul posto, allertati dalla sala operativa di Nuoro, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Orosei che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Lo scontro, avvenuto all’altezza di un incrocio, ha provocato il rallentamento del traffico, a quell’ora intenso. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia. (ro. se.)

