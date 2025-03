Incidente in pista: Ricky Pittau combatte per la vita 

Lotta tra la vita e la morte in un lettino del reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, Riccardo Pittau, il 20enne di Guspini rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio in seguito a una caduta durante una gara di motocross nella pista di Gonnesa.

Il giovane campione, che gareggia per il motoclub Il castello di Sardara, è in coma farmacologico e la prognosi resta riservata. L’impatto gli ha procurato un forte trauma cranico e i medici stanno valutando eventuali lesioni neurologiche.

L’incidente è accaduto durante la gara regionale organizzata dal motoclub Mcm Gonnesa. Pittau era in testa al gruppo quando ha affrontato una curva e, dopo un salto, è atterrato sullo sterrato perdendo il controllo della sua Honda. Immediatamente è scattato l’allarme, i piloti hanno spento i motori per restare impietriti davanti ai soccorsi dei medici che cercavano di tenere in vita il giovane campione. Le condizioni sono apparse da subito molto gravi e, dopo le manovre di rianimazione eseguite direttamente sul posto, il ventenne è stato caricato a bordo dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale cagliaritano. Qui sono stati eseguiti gli accertamenti clinici necessari a valutare danni provocati dalla caduta. Il presidente del motoclub di Gonnesa che ha organizzato la gara, Ignazio Cerniglia, al telefono dice: «Faccio gli auguri a Riccardo che conosco da quando era un bambino, spero che si riprenda presto. Ciò che è successo domenica e proprio quello che speriamo non accada mai». ( m. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA