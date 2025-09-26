VaiOnline
Lanusei
27 settembre 2025 alle 00:22

Incidente in motorino,  ragazzo in ospedale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stava transitando in viale Italia quando ha perso il controllo del suo motorino. Un 15enne di Lanusei è rimasto ferito in un incidente nel primo pomeriggio di ieri all’altezza dell’ingresso per l’ospedale Nostra Signora della Mercede. Erano le 13.20 quando la centrale del 118 di Sassari ha ricevuto la segnalazione. L’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente con l’equipaggio che ha subito trasportato il ragazzo in Pronto soccorso. Gli esami hanno evidenziato un trauma toracico e sospette fratture alle gambe. I carabinieri hannom eseguito i rilievi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 