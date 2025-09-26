Incidente in motorino,  ragazzo in ospedale 

Stava transitando in viale Italia quando ha perso il controllo del suo motorino. Un 15enne di Lanusei è rimasto ferito in un incidente nel primo pomeriggio di ieri all’altezza dell’ingresso per l’ospedale Nostra Signora della Mercede. Erano le 13.20 quando la centrale del 118 di Sassari ha ricevuto la segnalazione. L’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente con l’equipaggio che ha subito trasportato il ragazzo in Pronto soccorso. Gli esami hanno evidenziato un trauma toracico e sospette fratture alle gambe. I carabinieri hannom eseguito i rilievi. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA