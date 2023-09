Incidente in moto, grave una donna 

Una moto che vola sull'asfalto dopo lo scontro con un'auto che viaggiava sulla stessa direzione di marcia sulla statale 131 al nono chilometro, territorio di Sestu. Alla guida della moto, una Kawasaki, una 32enne di Tuili, Francesca Pitzalis, che è caduta pesantemente a terra ed è stata soccorsa e accompagnata al Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Illeso il conducente dell’auto, una Lancia Y: l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio è stato immediato con l’arrivo di ambulanze del 118 e della Polstrada di Sanluri. Il traffico è andato subito in tilt con lunghe file e con disagi pesantissima all’altezza di Sestu.

Nuovo incidente

È l’ennesimo incidente su questo tratto di strada: l’incidente è accaduto dopo mezzogiorno. I rilievi di legge sono andati avanti per diverse ore per risalire alla dinamica e alle eventuali responsabilità. Su tutto, viene mantenuto uno stretto riserbo in vista degli ultimi accertamenti e dell’esame delle testimonianze che sarebbero state raccolte e che potrebbero tornare utili nell’economia delle stesse indagini.

L’incidente è avvenuto sul tratto della statale che attraversa il territorio di Sestu. In strada una Lancia Y condotta, dietro una moto con alla guida la ragazza. Per cause che non sarebbero state ancora chiarite, l’impatto fra i due mezzi (in direzione di Monastir) sarebbe stato improvviso con la Kawasaki rotolata sull’asfalto e con la conducente finita pesantemente a terra.

I soccorsi

Il conducente della Lancia si è subito fermato assieme a tanti altri automobilisti in transito con telefonate di soccorso alla Polstrada, al 118 e ai Vigili del fuoco. Momenti concitati con le condizioni della centaura che apparivano preoccupanti. Il traffico in pochi minuti è andato in tilt. Sul posto è arrivata una ambulanza con la ferita che è stata immediatamente soccorsa, adagiata sul mezzo e trasportata al Brotzu dove è stata subito ricoverata: diverse le ferite riportate con prognosi riservata, attendendo anche i successivi accertamenti clinici.

La Polstrada di Sanluri ha effettuato i rilievi di legge andati avanti per alcune ore sino al recupero della moto e dell’auto coinvolti nello scontro col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

