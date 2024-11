Incidente in monopattino, ragazzini nei guai 

Traditi dal telefonino che hanno smarrito mentre si allontanavano dal luogo dell’incidente, due ragazzini di età inferiore ai 14 anni sono stati segnalati alla Procura dei minori per avere investito col monopattino un pensionato di 81 anni, allontanandosi senza prestargli soccorso. Non punibili penalmente, potrebbero essere ora assegnati ai servizi sociali.

Il fatto era accaduto a inizio mese in via Cagliari a Sestu dove un anziano pedone era stato travolto dal ragazzi in monopattino che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso all’uomo che nella rovinosa caduta aveva riportato delle contusioni al volto, comunque non gravi.

Della vicenda erano stati informati i carabinieri di Sestu che coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, avevano immediatamente avviato le indagini. Lungo la strada utilizzata per scappare, i militari avevano subito recuperato un telefonino che sarebbe risultato in dotazione a uno dei ragazzini. Lo stesso è stato ora segnalato assieme all’amico, alla Procura dei minori per eventuali provvedimenti, comunque non penali perché i due hanno una età inferiore ai 14 anni e non sono imputabili.

I carabinieri durante le indagini avrebbero anche interrogato alcune persone e esaminato le immagini di alcune telecamere. Non è da escludere che i due minori si siano allontanati dal luogo dell’incidente perché impauriti o spaventati per quanto accaduto.

