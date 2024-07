Incidente in gita, turista ustionato 

L’hanno investito le fiamme mentre versava il carburante nel serbatoio del gommone. Un 52enne originario di Brusnengo, centro alle porte di Biella, è rimasto ferito ed è ora ricoverato al Centro ustioni di Sassari. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente è accaduto ieri mattina ad Arbatax, da dove l’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Qui il personale sanitario, accertando ustioni sul 50 per cento del corpo, ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus. La centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato a Lanusei Echo Lima 2, decollato dalla base di Alghero e atterrato, intorno alle 10.30, sull’elisuperficie dei vigili dei vigili del fuoco dove il ferito è stato trasferito a bordo dall’equipaggio di un’ambulanza.

Il turista piemontese, in vacanza in Ogliastra, si accingeva a partire per trascorrere una giornata in escursione sulla costa di Baunei. Secondo quanto ricostruito è bastato un attimo per essere investito da una fiammata. Chi era con lui l’ha accompagnato al Pronto soccorso. È stata una corsa verso Lanusei, con momenti di apprensione per le condizioni del ferito. Raggiunto il presidio ospedaliero, i medici in servizio hanno applicato al caso il codice rosso. Al turista sono state prestate le prime cure, benché si sia reso necessario ricorrere al mezzo aereo per effettuare il trasferimento in una struttura adeguata al trattamento delle lesioni. Ora il 52enne si trova ricoverato all'ospedale di Sassari ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

