Nuoro
26 gennaio 2026 alle 00:09

Incidente, in fuga dopo i soccorsi 

Ha seminato il panico, a bordo di un’Audi, nella serata di sabato. Viale Murichessa, Nuoro, quartiere di Città Giardino. Un uomo di 53 anni ha prima perso il controllo della sua vettura, all’altezza della rotatoria e dell’incrocio con via dei Platani. Poi, dopo aver centrato una vecchia Panda parcheggiata ai lati della strada, ha finito la corsa contro un palo della luce. Trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza, in codice giallo, per le cure del caso e per essere sottoposto ad accertamenti urgenti per la verifica del tasso alcolemico, si è allontanato dal Pronto soccorso. La “fuga” è durata poco. Il 53enne si è ripresentato in viale Murichessa, circa un’ora dopo, per riprendere possesso della sua auto. Fermato dagli agenti della Polizia locale, è risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso di 1,84 g/l. Inevitabile il sequestro del veicolo e il ritiro della patente. (g. l.)

