Incidente in centro: donna fuori pericolo  

Migliorano le condizioni della donna rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto in pieno centro nella tarda mattinata di Sabato, dove sono state coinvolte tre auto. Giuseppina Palmas, 56 anni, ha passato la prima notte in rianimazione, all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stata trasportata con l'elicottero. I medici le hanno subito praticato il coma indotto. Seppur con la dovuta prudenza, le notizie sono confortanti. I carabinieri della compagnia di Macomer cercano di ricostruire quanto è avvenuto nell'incrocio di piazza Sant'Antonio, e le eventuali responsabilità. Uno stop bruciato e poi l'impatto con un'altra auto (una Peugeot) e poi anche una Panda. La donna al volante dell'Audi, Giuseppina Palmas, dopo l'impatto ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro la parete di un edificio che ospita un'attività commerciale. I vigili del fuoco l'hanno tolta dal mezzo priva di sensi. Subito soccorsa, la donna è stata ricoverata d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale di Sassari. Forse un malore la causa dell'incidente. Probabilmente un infarto, ma tutto è al vaglio degli inquirenti. Si dovrà stabilire se la donna ha avuto il malore prima o dopo l'incidente.

Si saprà di più quando la donna potrà parlare e raccontare la sua versione. Anche l'autista della Peugeot, ricoverato all'ospedale di Nuoro, sarebbe stato dimesso dopo accertamenti. L'incidente è avvenuto in una zona centrale di Macomer, piazza Sant'Antonio, che nella giornata di sabato era affollata per via delle diverse attività commerciali e supermercati. L’incidente ha destato tanta preoccupazione.

