Villanovaforru.
23 settembre 2025 alle 00:27

Incidente in bici: il bimbo resta grave 

Restano gravi le condizioni del piccolo rimasto coinvolto in un incidente domenica pomeriggio mentre percorreva via Sanluri, all’uscita da Villanovaforru, in sella alla sua bicicletta. Il bimbo di sei anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto: inevitabile partire dal racconto dei genitori del bimbo che hanno assistito alla scena e da quello di Aniceto Pistis, il settantenne che era alla guida dell’Ape Piaggio che ha avuto l’impatto con la bici. Ieri mattina sono stati visionati i filmati delle telecamere della zona ma pare non sia emerso nessun elemento utile. Domenica sera, la sostituta procuratrice Rita Cariello ha disposto il sequestro dei due mezzi, mentre la pm di turno Nicoletta Mari ieri ha ricevuto la segnalazione dei carabinieri. ( m. c. )

